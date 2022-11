Goiânia realiza semana de negociação de débitos a partir desta segunda (7)

A Prefeitura de Goiânia realizará entre os dias 7 e 11 de novembro a semana de negociação de débitos que oferece benefícios fiscais com até 99% de desconto para os contribuintes inadimplentes com o município. A iniciativa faz parte da Semana Nacional de Conciliação.

Para obter o percentual máximo de desconto, o contribuinte deverá negociar o pagamento dos débitos à vista. Além disso, outras modalidades são oferecidas como parcelamento em até 60x, em débitos de natureza tributária, fiscal ou não tributária, ajuizados ou não, de pessoas físicas e/ou jurídicas.

Os interessados deverão acessar o site da Prefeitura de Goiânia e realizar o agendamento no banner “Semana Nacional da Conciliação”, para o atendimento no hall do Paço Municipal.

Aos que optarem pelo pagamento à vista, basta acessar o site da Prefeitura de Goiânia e emitir o boleto do débito com desconto automático de 99% sobre multas e juros decorrentes do atraso. Nesta modalidade não é necessário agendamento e nem atendimento presencial.

Os contribuintes que desejarem negociar suas dívidas também deverão se atentar à documentação. Para cada serviço há uma documentação específica que pode ser consultada no ato do agendamento. Além disso, quem estiver representando uma ou mais pessoas, deve baixar a procuração disponível no ato do agendamento.

Descontos na semana de negociação de débitos

Para as negociações, os descontos observarão os seguintes percentuais:

99% (noventa e nove por cento) no caso de pagamento à vista; 90% (noventa por cento) se parcelado em até 20 (vinte) parcelas; 80% (oitenta por cento) se parcelado entre 21 (vinte e uma) e 40 (quarenta) parcelas; 70% (setenta por cento) se parcelado entre 41 (quarenta e uma) e 60 (sessenta) parcelas.

Além disso, as dívidas poderão serem divididas em até 60 parcelas mensais, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100.