Goiás registra aumento de 77% nas exportações em outubro

As exportações goianas tiveram um crescimento de 77,82% em outubro, quando comparado ao mesmo período de 2021. Isso representa um superavit de US$ 613 milhões na balança comercial de Goiás, colocando o estado em 8° lugar no ranking nacional de exportações de 2022. Os dados são do Ministério da Economia.

Somente no mês passado, Goiás registrou US$ 1, 018 bilhão em exportações e R$ US$ 405 milhões em importações.

O destaque vai para os municípios de Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás e Anápolis, que foram os que mais negociaram com outros países em outubro.

A maioria das exportações realizadas foram de produtos derivados da soja – grão, farelo e óleo que responderam por 36,60% das vendas do mês. Em seguida, vêm as carnes com 17,38%; o milho, por sua vez, registrou 13,41%; já o algodão corresponde a 8,56% e ferroligas, 6,82%. Os principais destinos das exportações goianas são China, Japão, Coreia do Sul e Holanda.

Quando falamos de importações, os produtos mais adquiridos pelo mercado goiano foram adubos; produtos farmacêuticos; veículos automóveis, reatores nucleares, produtos químicos orgânicos e combustíveis minerais, vindos da China, Rússia, Estados Unidos e Alemanha. Anápolis, Catalão, Aparecida de Goiânia e Goiânia foram os municípios que mais importaram em Goiás.

De acordo com o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, a soja foi o principal produto exportado por Goiás. “A soja respondeu, sozinha, por 45% do faturamento goiano com exportações nos dez primeiros meses do ano. Foram US$ 5,5 bilhões que entraram na economia do Estado, gerando emprego e desenvolvimento”. acrescenta.

Além disso, Mendonça destacou a importância da carne e do milho para o agronegócio goiano.

Exportações de Goiás no ano

No acumulado do ano, Goiás registrou US$ 12,174 bilhões de exportações, um crescimento de 52,56% em comparação ao mesmo período do ano passado. As importações somam US$ 5,217 bilhões.

Os bons resultados no agronegócio goiano tem colocado o estado na 8º posição nacional no ranking de exportações em 2022.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel de Sant’Anna Braga Filho, o estado vem consolidando “uma curva de crescimento e com previsão de ainda mais avanços nos próximos meses”.

Além disso, Joel destaca que os números devem ser ainda impulsionados com instalação de um escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em Goiânia neste mês.