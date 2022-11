Aeroporto Internacional de Goiânia ganha novo lounge VIP

O Aeroporto Internacional de Goiânia terá, nos próximos meses, um novo lounge VIP com cerca de 207 m². Assim, o local terá coworking, e ainda contará com a ampliação da Sala VIP – atualmente, localizada na sala de embarque – para o dobro de espaço. De acordo com a CCR Aeroportos, que administra o local, a mudança se dá pela busca em “aprimorar cada vez mais a experiência de seus passageiros”.

O novo lounge VIP que será instalado no Aeroporto Internacional de Goiânia é uma parceria com a NEOOH. Dessa maneira, através do projeto Latitude, oferecerá o conforto, a infraestrutura e a privacidade que o passageiro procura em um espaço premium.

Para Graziella Delicato, Gerente de Negócios Aeroportuários da CCR Aeroportos, as novidades nas Salas VIPs irão melhorar a experiência dos usuários. “Este é mais um passo da concessionária para expandir os serviços nos aeroportos que operamos. Com a ampliação e construção das Salas VIPs, vamos promover experiências únicas aos nossos passageiros, que desfrutarão de muito mais comodidade e conveniência enquanto aguardam o embarque”, destaca.

W LOUNGE

Já a W Lounge Goiânia, localizada na sala de embarque em frente ao portão 7, ganhará o dobro de espaço com o mesmo design e conceito. Desse modo, continuará tendo poltronas de couro, bar, informações de voo e atenção dedicada ao passageiro. A expansão, que também ocorrerá nos aeroportos de Londrina/PR e Navegantes/SC, faz parte da crescente demanda dos aeroportos por espaços com mais privacidade.

O acesso à Sala VIP do Aeroporto Internacional de Goiânia acontece de forma direta, mediante pagamento no próprio local. Além disos, por meio dos convênios firmados entre as operadoras de cada lounge. Há ainda a possibilidade de empresas e associações de classe em geral firmarem convênios com o serviço.