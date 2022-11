Centro Cultural UFG recebe exposição A TERRA SE NÃO A TERRA

O Centro Cultural UFG (CCUFG), da Universidade Federal de Goiás, apresenta a exposição A TERRA SE NÃO A TERRA. Assim, a mostra fica aberta ao público de 7 a 25 de novembro na Galeria CCUFG, com entrada gratuita. A iniciativa conta com patrocínio da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, bem como apoio da Associação dos Docentes das Universidades Federais de Goiás.

A mostra conta com a curadoria do artista visual Gilson Plano. Desse modo, reúne obras de diversos artistas, que são o resultado da articulação de trabalhos de arte, fotografia, documentos e objetos do campo do patrimônio cultural. Todos se relacionam com as presenças artísticas em aldeias e quilombos.

A exposição no Centro Cultural UFG, faz parte da programação do Novembro Negro. O evento acontece naUFG de até o dia 30 novembro. Dessa maneira, é uma ação institucional dedicada a realizar e dar visibilidade a ações voltadas à consciência negra, a luta antirracista, ao protagonismo negro, bem como à valorização da cultura afro-brasileira.

As visitas poderão ser realizadas de segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h. Além disso, há agendamento paa grupos, que podem ser feitos por telefone (62 3209-6499) e por e-mail: [email protected]

Serviço: Exposição A TERRA SE NÃO A TERRA | Centro Cultural UFG

Quando: 7 a 25 de novembro de 2022

Onde: Centro Cultural UFG, Av. Universitária, nº 1533 – Setor Universitário

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada: Gratuita

Mais informações: E-mail: [email protected] | Telefone: (62) 3209-6499