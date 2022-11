Diocese lamenta episódio de discussão política envolvendo padre em Nerópolis

A Diocese de Anápolis emitiu uma nota lamentando o episódio de uma discussão política envolvendo um padre dentro de uma igreja em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O caso veio a tona depois que um vídeo do padre abandonando a missa viralizou na internet.

A missa aconteceu neste domingo (6/11), na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria. No local, testemunhas afirmaram que o padre teria entrado na missa e pedido para que, quem tivesse votado no presidente eleito, Lula (PT), se retirasse da igreja.

Neste momento, uma discussão teria começado entre uma mulher e o padre. Testemunhas também afirmaram que alguns fiéis começaram a fazer o símbolo do “L” com as mãos para o sacerdote.

Indignado, ele então tirou a batina e saiu do templo. “Vocês não precisam de padre. Então, estou deixando a paróquia”, disse ele ao sair. Veja o vídeo:

Em nota, a Diocese de Anápolis, que responde pela paróquia da cidade, lamentou o caso e repudiou a intolerância.

A Diocese de Anápolis lamenta profundamente o episódio ocorrido durante a celebração da Santa Missa no dia 6 de novembro, na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Nerópolis. O Bispo diocesano, ao tomar conhecimento do fato, está acompanhando pessoalmente a situação e tomará as devidas providências. Reiteramos a posição não partidária da Igreja e repudiamos qualquer ato de intolerância. Rogando ao Senhor Deus pela unidade e a paz, a Diocese de Anápolis convida os fiéis a rezar pelo sacerdote e pela comunidade.

Até a divulgação desta reportagem, o Portal Dia não conseguiu contato com padre para que ele se posicionasse. O espaço segue aberto.