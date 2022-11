Veja quem são os políticos e artistas que tiveram as contas retidas nas redes sociais

Recentemente, vários políticos e personalidades brasileiras têm tido suas contas retidas dentro do Twitter. É o caso dos deputados federais, Major Vitor Hugo (PL-GO) e Coronel Tadeu (PL-SP), que tiveram seus perfis na plataforma suspensos neste domingo (6/11), após determinação da justiça.

Em publicação no Instagram, o também ex-candidato ao governo de Goiás, Major Vitor Hugo, divulgou a sua suspensão no Twitter: “Faço parte também do time de censurados”, acrescenta.

No sábado (5), aconteceu o mesmo com o deputado federal eleito por Goiás, Gustavo Gayer (PL), que se manifestou: “Não parem. Mesmo que eles derrubem todos os comunicadores e deputados. O povo só precisa saber a verdade. Lute pelo nosso país”, disse em vídeo publicado no Instagram.

Além dele, outros aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) também tiveram suas contas retidas, como Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal mais bem votado no país. Carla Zambeli (PL-SP) também foi retida do Twitter no início da semana.

Contas retidas de outras personalidades

Vez ou outra o Twitter tem punido alguma pessoa que tenha desrespeitado regras da plataforma levando contas a serem retidas ou suspensas na plataforma.

Mas há uma diferença entre esses dois termos. Quando uma conta é suspensa, a determinação parte da própria empresa; por outro lado, conta retida se refere a uma decisão judicial do próprio país onde a conta está.

Além de políticos, artistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro também estão tendo suas contas retidas no Twitter. É o caso do pastor André Valadão, do empresário Luciano Hang e dos cantores Zezé di Camargo e Latino.

A motivação por trás dos bloqueios ainda não é clara, no entanto, contas são suspensas ou retidas quando há divulgação de informações falsas nas redes.