Alego inaugura busto em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende

A morte do ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, completa um ano nesta quarta-feira, 9 de novembro. Como forma de homenagem, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) inaugurou, nesta terça-feira (8/11), um busto de Iris, que também dá nome ao plenário da Casa, onde foi instalada a honraria aprovada por unanimidade pelos deputados, em março desse ano.

A viúva do político, a ex-deputada federal Dona Íris de Araújo, também prestigiou a solenidade, assim como os outros dois filhos do casal, Cristiano de Araújo Rezende e Adriana de Araújo Rezende. Para Dona Íris, o ex-governador realizou um grande sonho ao se tornar tão popular e encerrar a longa carreira política sem enfrentar nenhum escândalo, com o “nome limpo”.

Nas redes sociais, uma das filhas de Iris Rezende, Ana Paula, falou da felicidade de ver a homenagem ao pai. “Hoje foi um dia muito especial. Foi inaugurado o busto do meu pai no Plenário da Assembleia Legislativa de Goiás. Esta homenagem me emociona pelo reconhecimento da trajetória de luta e realizações do meu pai. Também reforça a importância da política feita por vocação, por espírito público. Meu pai amou à todos muito mais que a si mesmo. Amou seu Estado, amou seu país, amou Goiânia, ele amou a gente, o povo, ele amou sobretudo à Deus. A sua história merece ser presente para todos nós.”, escreveu.

Iris Rezende Machado, falecido aos 87 anos, dedicou 70 anos à vida pública, com participação ativa na redemocratização do Brasil pós-ditadura e que deixou grande legado ao exercer os cargos de governador de Goiás, vereador e prefeito de Goiânia, deputado estadual e ministro do governo federal por duas vezes.

Ronaldo Caiado participa de inauguração de busto em homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende

Presente na solenidade, Caiado falou sobre o dom de Iris Rezende para a política. “Aprendi muito com ele. Iris Rezende tinha uma sabedoria própria. Era um instinto, um dom que Deus lhe deu. Era algo que ele tinha: um carisma que atraía as pessoas no lugar onde ele chegava”

Em momento de descontração, o governador brincou com uma das dicas deixadas por Iris Rezende para driblar os muitos pedidos que um chefe de Executivo recebe ao longo do mandato. “Estou arremedando o Iris um pouco. Começo a contar as histórias de 1986 e até chegar 2022 o cidadão já cansou, não me pede mais nada e está disposto a ir embora”, falou Caiado em tom de brincadeira.

O presidente do Legislativo Estadual, Lissauer Vieira, também falou sobre Iris Rezende, apontado como um dos maiores homens públicos do Brasil. “Sempre admirei o legado, a história, a força de trabalho, a convicção que teve ao longo da sua vida pública”, afirmou. Vieira também inaugurou, na mesma ocasião, os novos estúdios da TV Alego e o auditório Carlos Vieira, que leva o nome de seu pai.