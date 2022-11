Caso Valério Luiz: 2º dia de julgamento continua com interrogatório dos réus

O segundo dia do julgamento dos acusados de matar o radialista Valério Luiz acontece nesta terça-feira (8/11), em Goiânia. A previsão é que o tribunal de júri continue ouvindo testemunhas e os réus do caso.

O julgamento acontece no plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste. A sessão tem hora apenas para o início, com pausas para almoço e jantar. Interrupções diárias dependerão do magistrado, levando em conta o andamento do julgamento.

A expectativa é que o julgamento seja concluído nesta quarta-feira (9), data reservada para debates que devem durar cerca de nove horas.

Caso Valério Luiz: como foi o 1º dia de julgamento

Nesta segunda (7), o júri começou às 9h15 e contou com o depoimento de cinco testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), sendo:

Colega de trabalho de Valério Luiz , que não quis ser identificado, mas que é testemunha de acusação;

, que não quis ser identificado, mas que é testemunha de acusação; Hellyton Carvalho , delegado que esteve à frente das investigações, concluiu o inquérito e remeteu à Justiça;

, delegado que esteve à frente das investigações, concluiu o inquérito e remeteu à Justiça; André Isac da Silva , radialista que trabalhou com Valério Luiz;

, radialista que trabalhou com Valério Luiz; Daniel de Almeida Santana , advogado e cronista esportivo;

, advogado e cronista esportivo; Irismar Dantas, interventor de cartório, que também é testemunha da acusação.

A sessão terminou por volta de 21h e foi encerrada com discussões entre defesa e acusação. O júri é presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa.

Ainda serão ouvidas cinco testemunhas de Maurício Sampaio, cinco de Djalma Gomes da Silva, cinco de Ademá Figueiredo e quatro de Urbano. Os réus também serão ouvidos.

O crime

Valério Luiz foi morto a tiros, aos 49 anos, quando saía da rádio onde trabalhava, no dia 5 de julho de 2012. Uma denúncia do Ministério Público aponta que o crime foi motivado pelas críticas de Valério Luiz à diretoria do Atlético Goianiense, da qual Maurício Sampaio era vice-diretor.