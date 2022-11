Combate à dengue é intensificado em Aparecida de Goiânia

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) tem reforçado o trabalho de combate à dengue no município. A partir desta segunda-feira (7/11), as ações estarão voltadas para as regiões do Buriti Sereno, Goiânia Park Sul e Jardim Boa Esperança, que estão entre os locais com maior número de transmissões de dengue.

Nos próximos dias haverá, também, uma intensificação de combate ao mosquito transmissor em outros bairros com maior incidência de casos notificados. As regiões a receberem as equipes serão o Santa Luzia, Colina Azul, Expansul, Parque Itatiaia, Jardim Olímpico, Tiradentes, Belo Horizonte, Rosa dos Ventos e Cidade Livre.

De acordo com o secretário de Saúde de Aparecida, Alessandro Magalhães, o combate contra o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, acontece o ano inteiro.

Além disso, a prefeitura realiza “ações educativas, visitas domiciliares para vistoria e orientação sobre medidas de prevenção, passagem da UBV veicular (“Fumacê”) e coleta de pneus em borracharias, praças, avenidas e terrenos baldios”, destaca.

As ações são feitas em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) que emprestou dois equipamentos de fumacê e doou um terceiro para a SMS.

De acordo com a prefeitura, ao todo, 120 colaboradores, nove veículos utilitários, 14 motocicletas e 1 caminhão estão mobilizados no combate à dengue do município.

Segundo o último boletim da SMS, neste ano já foram notificados 24.714 casos de dengue na cidade. Desses, 22.367 foram confirmados por meio de exames laboratoriais e 30 foram considerados graves.

Comparado à 2021, houve um acréscimo de 118% no número de casos de dengue notificados no município.

Dengue em Goiás

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de saúde (SES), os municípios com maior número de casos notificados no estado está Goiânia com 57.564 casos; em seguida vem Anápolis, com 26.009 e Aparecida com 24.668 notificações.

Na última semana, foram registrados 318 casos em todo o estado.

Em comparação com 2021, Goiás teve um salto de 306,47% nos casos de dengue em todo o estado neste ano de 2022. Ao todo foram 258.887 casos notificados.

Em relação aos municípios com maior coeficiente de incidência de dengue, proporcionalmente à população, aparece Palestina de Goiás, seguida de Ouvidor, Cumari e Professor Jamil. Os quatro municípios foram classificados como regiões de alto risco pela SES.

Em relação aos óbitos, 101 pessoas morreram vítimas da dengue este ano em Goiás.

Dever coletivo

O coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental, Iron Pereira, reforça que não adianta os poderes agirem sozinhos se não houver adesão da comunidade.

Fé e Política: Diocese lamenta episódio de discussão política envolvendo padre em Nerópolis

“Sabemos que 80% dos focos do mosquito estão nas residências, então é essencial que todas as pessoas tirem ao menos 10 minutos, semanalmente, para vistoriar e limpar seus imóveis.”, acrescenta Iron.

Segundo ele, todos devem entender a responsabilidade com seus lares e o dever de contribuir com o bem da comunidade.