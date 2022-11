Prefeitura de Goiânia inicia instalação da decoração de Natal

A instalação da decoração de Natal já foi iniciada pela Prefeitura de Goiânia. Assim, toda a iluminação será acesa a partir do dia 1º de dezembro. A instalação, realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), repetirá a estratégia de 2021 e, portanto, será descentralizada, contemplando 18 pontos das sete regiões da capital.

Praças e rótulas fazem parte da decoração de Natal em Goiânia deste ano. Além disso, terá a tradicional árvore luminosa de 17 metros de altura, fixada sobre balsa no lago do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. Ademais, haverá decoração no Grande Hotel, no Centro, no Paço Municipal e no Park Lozandes. Ademais, na Casa de Vidro, no Jardim Goiás, bem como na sede da Comurg, na Vila Aurora.

Árvores, estrelas, sinos e anjos de diferentes tamanhos produzidos com tubos de aço-carbono integram a decoração de Natal em Goiânia. A iluminação é feita com cordões de mini lâmpadas de LED, mangueiras luminosas de LED, chuva de meteoro (snow LED) e lâmpadas flash strobe.

“O objetivo é unir as famílias nos bairros centrais, e também nos periféricos, em torno do brilho das luzes, para confraternizar e partilhar o clima de harmonia, reconciliação e solidariedade que só o Natal é capaz de proporcionar”, destaca o presidente da Comurg, Alisson Borges.