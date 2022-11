Prefeitura inicia venda de bilhetes na Área Azul da Região da 44

A Prefeitura de Goiânia iniciou, nesta segunda-feira (7/11), a venda de bilhetes do estacionamento rotativo, a Área Azul, na Região da 44. Assim, segundo a administração da capital, a mudança foi feita para para melhorar ordenação dos veículos nas vias. Além disso, com “com democratização do espaço público e valorização do cidadão e do comércio”.

O horário de funcionamento da Área Azul na Região da 44, em Goiânia, será das 7h às 19h, com valores de R$ 1,50 para uma hora de permanência, e R$ 2,50 pelo período de duas horas. Dessa maneira, os bilhetes já estão sendo disponibilizados em dez pontos de vendas. Ademais, a partir desta terça-feira (08/11), a prefeitura de Goiâna já inicia a fiscalização dos locais.

De acordo com o secretário municipal de Mobilidade (SMM), Horácio Mello, o objetivo é garantir fluidez ao trânsito, tanto para o trabalhador quanto para aqueles que vão às compras. “Além do estacionamento rotativo, as melhorias incluem mudança de sentido de algumas ruas. Vamos ampliar o direito de ir e vir das pessoas que passam pela região, que tem uma importância ímpar para a capital”.

Além disso, o secretário detalhou sobre a importância do trabalho de fiscalização da Área Azul na Região da 44. “Não é questão de arrecadação com quem estaciona, é uma questão de democratização do espaço público, essa é a meta, por isso foi implantado. A região é um local de compras, tanto no atacado quanto no varejo. Quem quiser ir de carro, agora tem a possibilidade de estacionar com a implantação da Área Azul, sendo que o maior tempo possível de uma vaga será de duas horas”, explica Horácio Mello.