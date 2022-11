Região da 44 terá horário de funcionamento especial no fim de ano

A Região da 44 terá horário de funcionamento especial devido as festividades de fim de ano. Por isso, a Prefeitura de Goiânia lançou, nesta terça-feira (8), a Operação Boas Compras.

O objetivo é definir horários diferenciados para garantir a segurança e comodidade dos clientes e comerciantes. O funcionamento foi adaptado para as demandas de natal, ano novo e Copa do Mundo.

A expectativa da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) é que cerca de 5 milhões de pessoas passem pelo local nestes últimos meses do ano, movimentando cerca de R$ 6 bilhões até o natal.

De acordo com a prefeitura, a operação envolve diversos órgãos, como a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), Guarda Civil Metropolitana (GCM), Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Vigilância Sanitária, além do apoio da Polícia Militar.

Copa do Mundo 2022: Confira a lista de convocados da seleção brasileira

Horário de funcionamento especial na Região da 44

A partir do próximo dia 21, a Região da 44 funcionará também as segundas-feiras, além de horário diferenciado em alguns dias específicos, como feriados e dias de jogo da seleção brasileira. Confira:

Horário geral de funcionamento:

Segunda e terça: das 8h às 17h

Quarta a sábado: das 7h às 18h

Feriado

15/ 11 (Proclamação da República): Fechado

25/12 (Natal) – Fechado

01/01/2023 (Confraternização Universal) – Fechado

Copa do Mundo

24/11 – das 7h às 14h

28/11 – das 8h às 12h

2/12 – 7h às 14h

Lula x Bolsonaro: Veja quem levou a melhor em cada estado brasileiro

Área Azul

Foi instalado nesta segunda-feira (7), o estacionamento rotativo (Área Azul) na região da 44. O horário de funcionamento será das 07h às 19h, com valores de R$ 1,50 para uma hora de permanência, e R$ 2,50 pelo período de duas horas.

Os bilhetes estão sendo disponibilizados em dez pontos de vendas. A fiscalização na região começou nesta terça-feira (8).

A região é um local de compras, tanto no atacado quanto no varejo. Quem quiser ir de carro, agora tem a possibilidade de estacionar com a implantação da Área Azul, sendo que o maior tempo possível de uma vaga será de duas horas”, explica Horácio Mello, secretário da SMM.