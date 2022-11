Cine Cultura mantém programação com quatro clássicos

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, irá manter os quatro clássicos em sua programação nesta semana. Assim, continuarão em cartaz até o dia 16 de novembro, mas em horários diferentes. Às 14h, será exibido o longa francês “Noites de Paris”.

Além disso, o brasileiro “Comedy Club” está na sessão das 16h15, e o também brasileiro, “Os ossos da saudade” começa às 18h15. Ademais, para encerrar, às 20h30, acontece a exibição de outro filme francês, “O próximo passo”.

Sinopses

Em “O Comedy Club”, Daniel é um tocantinense que chega a São Paulo para tentar a vida. Dessa forma, acaba descobrindo uma vocação que será muito útil quando ele se vê obrigado a voltar para sua cidade natal.

“Os Ossos da Saudade”, é uma das estreias da programação do Cine Cultura, é um filme sobre a ausência. Desse modo é narrado a partir das vivências de pessoas que experimentam sentimentos de falta e distância, espalhados por Brasil, Portugal, Angola, Moçambique e Cabo Verde. O corpo, a paisagem, a memória e o tempo.

Já em “O Próximo Passo”, Elise, uma jovem e promissora bailarina clássica, se machuca em uma apresentação apósflagrar a traição do namorado. Dessa maneira, apesar dos especialistas dizerem que ela não conseguirá mais dançar, Elise luta para se recuperar. Assim, buscando novos rumos no mundo da dança contemporânea.

Em “Noites de Paris”, Elisabeth se vê sozinha, após ser deixada pelo marido, ficando responsável pelo cuidado diário de suas duas crianças. Dessa forma, ela consegue um emprego em um programa de rádio noturno, onde conhece Talulah, uma jovem que ela decide ter como amiga.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 10 a 16 de novembro

– 14h: Noites de Paris (16 anos)

– 16h15: O Comedy Club (14 anos)

– 18h15: Os Ossos da Saudade (livre)

– 20h30: O Próximo Passo (12 anos)