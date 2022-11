Começa campanha Papai Noel dos Correios: veja como adotar cartinhas

A campanha Papai Noel dos Correios começa nesta quarta-feira (9/11) em todo o Brasil. Por isso, as pessoas, empresas e órgãos públicos já podem adotar cartinhas e deixar os presentes nas agências dos Correios, fazendo o natal de milhares de crianças um pouco melhor.

O prazo para adoção de cartas vai até o dia 16 de dezembro. O envio e adoção podem ser feitos em formato híbrido, tanto presencial, nas próprias agências dos Correios, quanto online, por meio do site da instituição.

A campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência, sem limite de idade. Há também parcerias com escolas, por isso, secretarias municipais e estaduais devem selecionar as instituições de ensino para enviarem cartas da educação infantil, fundamental até o 5º ano, creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Como enviar cartinhas

Para enviar cartas pelo site, a criança precisa escrever a cartinha em uma folha de papel contando sua história e fazendo o pedido. Depois, é preciso fotografar a carta e preencher o formulário disponível no site dos Correios. Já presencialmente, basta deixar a cartinha em uma agência dos Correios.

Adoção de cartas da campanha Papai Noel dos Correios

A adoção online tem limite de 50 cartas por pessoa. Neste caso, o cancelamento das adoções pode ser feito a qualquer momento dentro do período da campanha na internet.

Além disso, também é possível fazer o apadrinhamento de cartas, mas em caso de desistência, as cartas não poderão ser adotadas por outro padrinho.

Entrega dos presentes

Para proteger a privacidade das crianças, os Correios não divulgam endereço ou localização, por isso, a entrega dos presentes deve ser feita apenas nas agências participantes.

A recomendação é que caso o pacote seja frágil, deve-se utilizar uma caixa e escrever “frágil” no pacote. Para identificação do presente, é preciso afixar o cabeçalho da carta no pacote, com o campo reservado ao padrinho devidamente preenchido.

Caso haja algum imprevisto com a entrega, como endereço insuficiente ou incorreto, o presente será doado a instituições sem fins lucrativos.