Dupla é condenada à prisão por matar homem que velou a mãe sozinho

A dupla acusada de matar José Ricardo Fernandes – homem que ficou conhecido por velar a mãe sozinho, foi condenada à prisão nesta terça-feira (8/11), em Aparecida de Goiânia.

De acordo com as investigações, a motivação do crime teria se dado após Bárbara Morais dos Santos ter mobilizado uma “vaquinha virtual”, com o objetivo de custear um tratamento renal da vítima com a intenção de ficar com o dinheiro.

Em seguida, teria contratado Matheus Teixeira Carneiro para matar José Fernandes e ficar com os R$ 30 mil arrecadados.

A justiça condenou Bárbara à 18 anos e seis meses de prisão por homicídio doloso. Além disso, terá que ressarcir a família da vítima os R$ 30 mil que subtraiu da mesma. Bárbara alega já ter gasto a quantia. Os autos ainda destacaram que a condenada “sempre foi uma filha que sempre deu muito trabalho à família no meio social”.

Já Matheus foi condenado por homicídio doloso e furto qualificado, resultando a pena total em 23 anos e nove meses de reclusão. A sentença ainda destaca o fato do jovem ter envolvimento com drogas ilícitas, além de condenação por prática de outros delitos, que configura conduta social desfavorável ao mesmo.

O crime que matou o homem que velou a mãe sozinho

Segundo o Ministério Público de Goiás, José Fernandes – homem que ficou conhecido por velar a mãe sozinho sofria de insuficiência renal e se submetia constantemente à hemodiálise. Dessa forma, Bárbara propôs à vítima a criação de uma “vaquinha virtual”, que custearia seu tratamento. O valor arrecadado era de cerca de R$ 30 mil.

O crime aconteceu no dia 10 de julho de 2020, no Conjunto Estrela do Sul, em Aparecida de Goiânia.

Com a intenção de ficar com o dinheiro, Bárbara chegou a divulgar, por meio das redes sociais, anúncio procurando alguém que fizesse serviço pesado para “acabar com um véi tarado”.

Foi então que encontrou Matheus e prometeu à ele a quantia de R$ 2 mil para assassinar José Fernandes. Além de matar a vítima, levaram da casa dele uma televisão, um celular e a carteira.

Bárbara e Matheus espancaram a vítima e, com ela consciente, jogaram álcool sobre ela e atearam fogo. O mesmo chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Velório da mãe

José Ricardo Fernandes ficou conhecido após tirar uma selfie velando sua mãe sozinho dizendo que, ninguém além dele, teria comparecido ao velório. O caso aconteceu em agosto de 2019.

A imagem teve muita repercussão no país devido o drama de um filho velar a mãe solitariamente, o que comoveu as pessoas.

À época foram feitas muitas reportagens sobre a situação, o que levou Bárbara, uma das acusadas, a se aproximar da vítima.