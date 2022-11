Gravadora lança música inédita de Cristiano Araújo 7 anos após morte do cantor

A gravadora Som Livre lança nesta quarta-feira (9/11) uma música inédita de Cristiano Araújo sete anos após a morte precoce do cantor. Este é o primeiro lançamento póstumo do artista, que faleceu em junho de 2015.

O single “Por que” chega às plataformas de streaming às 21h. Além disso, também será lançado um lyric video em formato de animação nesta quinta-feira (10), às 11h, no Youtube. A composição da música é de Filipe Escandurras, Ricardo Barbosa e Edu Valim e conta a história de um amor perdido.

O pai de Cristiano Araújo, João Reis, já tinha feito o anúncio do lançamento recentemente. ” Sua história, sua voz continua trazendo um pouco de acalento para tantos brasileiros que ainda não entenderam o porquê disso tudo! Como já era esperado por tanto tempo, nesse dia 09/11 vamos matar um pouquinho dessa saudade com sua voz ecoando por todos os cantos desse nosso imenso País e mundo a fora”, escreveu nas redes sociais.

Música inédita de Cristiano Araújo

Letra:

Hoje eu não vou abrir outra garrafa de bebida forte

Nem derramar tristeza sobre esse corte.

Você estava pronta pra sair,

Mas eu não estava pronto pra te ver partir

Eu já sei, que se eu ligar, você vai fingir que é um trote,

Não vou fazer esforço pra que você note

Durante muito tempo, não consegui reagir

Vou apagar o tempo, sem recordação

Vou aprender a te excluir da minha vida

Por que você não volta?!

Por que não me perdoa

Eu já falei que eu amo você (2x)

Acidente

Cristiano Araújo morreu aos 29 anos em um acidente de carro, juntamente com a namorada, Allana Moraes, de 19. Eles voltavam de um show em Itumbiara quando o carro saiu da pista e capotou.

O cantor foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Morrinhos e, posteriormente, transferido para Goiânia, mas não resistiu aos feridos. Allana morreu ainda no local do acidente. O motorista do carro e o empresário do artista ficaram feridos e deixaram o hospital dias depois.

