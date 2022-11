Cheiro forte na Grande Goiânia foi causado por vazamento de óleo após explosão em usina

O cheiro forte sentido por muitos moradores na Grande Goiânia nesta quinta-feira (10/11), foi causado por um vazamento de óleo que ocorreu após a explosão de uma caldeira em uma usina de asfalto, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

De acordo como Corpo de Bombeiros, o vazamento foi de pequeno porte, mas ainda não é possível mensurar a quantidade. Além disso, o vazamento foi contido, ao que tudo indica, pelos próprios funcionários, que fizeram uma barreira para evitar que o óleo chegasse até o Rio Santo Antônio.

O Corpo de Bombeiros ainda afirma que as chamas de um pequeno incêndio no local começaram por volta de 3h da manhã, causado por um superaquecimento da caldeira. O óleo contaminou o solo na região e atingiu os pneus de um caminhão, cujo fogo foi controlado rapidamente sem maiores danos.

Apesar dos danos materiais e, provavelmente ambientais, os bombeiros ressaltam que o vazamento após a explosão não liberou substâncias tóxicas, por isso, não oferece risco à saúde.

Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) estiveram no local para mensurar os danos ambientais do acidente, além de apurar as causas.

O Portal Dia tenta contato com a empresa responsável pela usina. O espaço segue aberto para manifestação.

Servidora e e aluno passam mal com cheiro forte na Grande Goiânia

Os bombeiros salientam que o odor não oferece risco à saúde. Apesar disso, uma servidora e um aluno da rede de ensino de Aparecida precisaram de atendimento após sentirem dores de cabeça e náuseas.

A servidora trabalhava no Cmei José Ferreira Câmara, localizado no Parque Trindade, quando se sentiu mal. Já o aluno estava na Escola Municipal Alexandre Garcia, no Parque Trindade II. Ambos passaram por atendimento médico e foram liberados para casa.

O Portal Dia também aguarda retorno da Prefeitura de Aparecida.