Homem é preso acusado de estuprar duas crianças, em Águas Lindas de Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu, nesta quarta-feira (9/11) um homem de 42 anos acusado de estuprar duas crianças de 8 anos, em Águas Lindas de Goiás.

De acordo com as investigações, o homem, que é tio de uma das crianças, praticava os crimes dentro da casa do próprio menino, enquanto a mãe dormia.

Além disso, a Polícia Civil disse que os abusos ocorriam todos os dias, sendo a última vez na madrugada da última terça-feira (8) para quarta (9).

O homem que foi preso em flagrante em sua casa, foi encaminhado ao presídio de Águas Lindas de Goiás, onde aguardará julgamento.

Crimes de pedofilia se tornam hediondos

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (9) um projeto de lei que tornar crimes ligados à pedofilia, hediondos, fazendo com que a pena de quem cometa tais atos seja aumentada, além de limites nas saídas temporárias.

De acordo com o projeto, tornam-se hediondos os crimes:

Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte quando praticadas contra criança ou adolescente;

Corrupção de menores;

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente;

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, ou adolescente ou de vulnerável;

Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia;

Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente;

Submeter criança ou adolescente à prostituição, ou à exploração sexual;

Simular a participação de menores de idade em cena de sexo explícito, vender ou armazenar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente;

Aliciar, assediar, instigar ou constranger uma criança a praticar ato libidinoso por qualquer meio de comunicação.

O texto ainda segue para apreciação do senado.