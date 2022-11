Moradores reclamam de cheiro forte na Grande Goiânia; caso é investigado

Moradores de diversos bairros da Grande Goiânia reclamaram de um mau cheiro forte que começou na madrugada desta quinta-feira (10/11). O caso já está sendo investigado, mas pode ter sido causado pela explosão de uma caldeira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as primeiras solicitações a respeito do mau cheiro começaram por volta de 3h da madrugada, no Jardim Olímpico, Jardim da Luz, Parque Amazônia, Setor Bueno e Pedro Ludovico.

Caso Valério Luiz: Quatro dos cinco réus são condenados pela Justiça

Quase 8h da manhã, os bombeiros confirmaram a explosão de uma caldeira em Aparecida, que pode ter sido causada por um super aquecimento ou curto-circuito. Há suspeitas que o mau cheiro foi causado pelo derramamento de óleo.

Ainda não há informações sobre o produto que está exalando o cheiro forte, mas técnicos informaram que o derramamento foi de um derivado na produção de pinche.

Os bombeiros também utilizaram um equipamento que identifica gases tóxicos no ar, mas não encontraram nada grave até o momento. Moradores relataram que o cheiro é similar ao gás de cozinha.

Prefeitura de Goiânia e Aparecida falam sobre mau cheiro forte relatado na Grande Goiânia

Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que foram mobilizadas equipes da Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA) e da Defesa Civil para levantar informações sobre a possível causa.

A administração também afirmou que, até o momento, não foi registrado atendimento nas unidades de saúde referente a este fenômeno. Apesar disso, alguns moradores relataram mal-estar, como náuseas e nariz congestionado.

Pela manhã, os bombeiros também receberam informações que o mau cheiro poderia ter sido causado na região das pedreiras, por isso, uma equipe foi enviada ao local.

Entretanto, a prefeitura informou que “Não existe nenhuma anormalidade na operação da Pedreira Municipal, que não teve detonação.”. O caso é apurado.

A Prefeitura de Aparecida, por meio da secretaria de Meio Ambiente, faz a medição da poluição atmosférica, contaminação da água e do solo. Além disso, o caso está sendo apurado para instaurar as medidas necessárias.