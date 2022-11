Caldas Country Festival: cidade deve receber milhares de pessoas no feriado

A cidade de Caldas Novas vai estar mais movimentada que o normal durante este feriado prolongado de Proclamação da República. O motivo é o Caldas Country Festival, que começa nesta sexta-feira (11/11) e segue até segunda-feira (14). Diversos artistas renomados já foram confirmados no evento.

A expectativa é que cerca de 25 mil pessoas passem por dia pelo evento. A prefeitura montou uma força-tarefa para receber os turistas e garantir a segurança. De acordo com o prefeito Kleber Marra, a festividade traz benefícios para a cidade.

“Um evento dessa envergadura requer responsabilidades e demandas do poder público. Por isso, fizemos uma parceria para prestar todo o apoio à organização, tendo como contrapartida, além de todos os benefícios, o pagamento de tributos, que somaram mais de R$ 600 mil, além da doação de R$ 20 mil em medicamentos por parte do Circuito Brahma, patrocinador oficial do Caldas Country”.

Programação do Caldas Country Festival

Neste ano, o festival vai reunir diversos artistas brasileiros renomados, que vão do funk ao sertanejo. Entre eles estão Jorge e Mateus, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima, Maraia & Maraísa, Zé Neto & Cristiano e Mari Fernandez. Outra novidade do festival é o lançamento da carreira solo da cantora Simone Mendes, após o fim da dupla com a irmã Simaria.

Veja a programação dos quatro dias de festa:

Sexta-feira – 11 de novembro – pré festa

Dj Residente

Malifoo

KVSH

Liu

Samhara

Sábado – 12 de novembro (festival)

Matogrosso & Mathias

Pedro Sampaio

Mari Fernandez

Maiara & Maraisa

Gusttavo Lima

Harmonia do Samba

Sevenn

Domingo- 13 de novembro (festival)

Simone Mendes

Guilherme & Benuto

Clayton & Romário

Jorge e Mateus

Zé Neto & Cristiano

DENNIS

Gustavo Mioto

Ana Castela

Segunda-feira- 14 de novembro (sunset)

Clayton e Romário

Os Parazim

Os ingressos podem ser adquiridos por meio da internet e custam a partir de R$ 370,00.