Copa do Mundo: Governo autoriza expediente mais curto em dias de jogos

Uma Portaria do Ministério da Economia publicada nesta sexta-feira (11/11) no Diário Oficial da União autoriza expediente mais curto nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

A medida vale para órgãos e entidades integrantes da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Entretanto, também pode ser adotada por entes privados, conforme definição de cada um.

Nos dias que os jogos forem realizados às 12h, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13h, o horário de trabalho será até às 11h (horário de Brasília). Nos jogos que começam às 16h, os servidores trabalharão até às 14h.

Copa do Mundo 2022: Confira a lista de convocados da seleção brasileira

Conforme previsto no documento, a adoção do expediente reduzido é facultativo, mas quem optar por ter a escala menor, deverá compensar as horas entre 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. O servidor poderá decidir se vai antecipar ou postergar o horário de trabalho.

Copa do Mundo: dias dos jogos da seleção brasileira

A primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo, no Catar, será dia 24 de novembro, quinta-feira, às 16h, contra a Sérvia. Neste dia, o expediente de funcionários públicos será até às 14h.

A segunda partida no mundial acontece no dia 28 de novembro, segunda-feira, contra a Suíça, às 13h. No dia, os servidores poderão trabalhar até às 11h para que possam acompanhar a partida de futebol.

O último jogo do Brasil na fase de grupos será contra Camarões, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, às 16h. Desta forma, o expediente também será até às 14h.

Nas quartas de final, a previsão é que os jogos ocorram ao meio dia, nos dias 9 ou 10 de dezembro. Nas oitavas, o Brasil jogará às 16h, independente da posição na fase de grupos. As semifinais serão realizadas às 16h, nos dias 12 e 14 de dezembro. Já a final ocorrerá ao meio-dia, no dia 18 de dezembro, domingo.