Enem 2022: veja orientações para o primeiro dia de prova

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) acontece neste domingo, 13 de novembro, em todo país. No total, mais de 3,4 mil estudantes devem fazer o exame para concorrer uma vaga nas faculdades e universidades brasileiras.

Nesta reta final, é muito importante que os candidatos estejam atentos aos locais onde farão as provas e aos documentos necessários para identificação. Além disso, também é preciso saber tudo o que é permitido ou não na hora de fazer o exame.

Enem 2022: local de prova, documentos e objetos

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e o acesso será permitido até às 13h. No primeiro dia, os participantes farão provas de linguagens, ciências humanas e redação. Os estudantes terão cinco horas e meia para responder a todas as questões.

Conforme previsto no edital, os participantes devem apresentar documentos originais com foto, como Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o passaporte e a Carteira de Trabalho, desde que emitida após 27 de janeiro de 1997.

Nesta edição, também serão aceitos os documentos digitais e-Título, CNH digital e RG digital, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Além disso, também é recomendado que se leve o cartão de confirmação da inscrição.

Para fazer o exame, é preciso levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Na hora da prova, os estudantes não podem portar dispositivos eletrônicos, como celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, gravadores, pendrive, mp3 e/ou similares; e outros.

Quem levar o celular, deve desligar o aparelho, pois o participante poderá ser eliminado caso emita algum som, mesmo que dentro do envelope porta objetos.

Em relação a vestimenta, também são proibidos óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. Caso o participante descumpra essas regras, poderá ser eliminado do exame.

Sisu 2023: Universidades públicas em Goiás terão mais de 6 mil vagas

É recomendado que os participantes levem lanche, água e/ou outras bebidas, com exceção de alcoólicas. Além disso, embora não seja obrigatório, também é recomendado que os participantes usem máscara de proteção facial.