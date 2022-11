Na próxima terça-feira (15/11) acontece o feriado da Proclamação da República, e, assim, há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais.Tanto na prefeitura de Goiânia quanto no Estado será ponto facultativo na segunda-feira (14/11).

De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde, vacinação (em dois pontos) e limpeza pública, não sofrerão alterações. Ademais, as lojas do Atende Fácil, funcionarão na segunda-feira, das 7h às 12h, em decorrência do ponto facultativo

As repartições e órgãos do Governo de Goiás considerados indispensáveis à sociedade, como saúde e segurança pública, incluindo unidades de pronto-atendimento, bem como policiamento civil e militar, bombeiros militar, arrecadação, fiscalização e delegacias, serão mantidos.

Nas unidades do Vapt Vupt em todo o estado, o funcionamento na segunda será feito em meio período, das 8h às 13h. Apenas no espaço do shopping Bougainville, em Goiânia, o atendimento ocorrerá em horário diferente, das 10h às 15h.

No feriado da Proclamação da República em Goiânia (15/11), a Saneago oferece suporte 24 horas aos clientes. Assim, funciona por meio de canais não presenciais e gratuitos. São eles: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br. Já na terça-feira, o atendimento segue normalmente, sem fechamento.

Em grande parte dos shoppings do município, a abertura das lojas será facultativa ou em horários diferenciado. Além disso, há programação para o Dia das Crianças. Acesse as redes sociais dos centros de compras para mais informações.

O que abre e o que fecha em Goiânia no feriado da Proclamação da República (15/11)

Na Saúde, as 14 unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Duas salas de vacina funcionarão das 8h às 17h na segunda e terça-feira em Goiânia, no feriado da Proclamação da República . Assim, funcionam o Ciams Urias Magalhães, na Rua Guajajaras. Além disso, o Centro Municipal de Vacinação, localizado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico. Além disso, haverá testagem nos dois dias. Neste link é possível ver os locais para teste.

Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão em Goiânia, no feriado da Proclamação da República, e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Ademaim, em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado da Proclamação da República, os servidores da Comurg, por escala, mantêm em Goiânia os serviços de varrição, coleta de lixo orgânico, roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros pela capital. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção.

Em relação às linhas de ônibus, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), informa que na terça-feira (15/11), as linhas operarão com planilha horária, de sábado e domingo. Além disso, o dia conta, também, com frota extra, caso necessária, de 54 ônibus, sendo 27 para o 1º turno – 05h30 às 13h30 e para o 2º turno – 13h30 às 20h30, outros 27 ônibus. Ademais, na segunda-feira (14/11), todas as linhas operarão com planilhas horárias de dia útil.

Em decorrência do funcionamento, a partir de quarta-feira, no Zoológico, e de quinta-feira, para o Mutirama, o ponto facultativo, de segunda-feira (14/11), bem como o feriado, na terça-feira (15/11), não alteram o funcionamento dos parques.