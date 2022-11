Gasolina sobe pela quinta semana seguida e passa de R$ 5 nos postos, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina vendida nos postos apresentou alta pela quinta semana consecutiva, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados na sexta-feira (11/11).

Desta forma, o valor médio do litro passou de R$ 4,98, na semana passada, para R$ 5,02 nesta semana, alta de 0,8%. A análise foi feita dos dias 6 a 12 de novembro. O aumento foi registrado mesmo sem reajuste da Petrobras desde o início de setembro.

Entre os estados e o Distrito Federal, 16 estão com preço médio acima dos R$ 5, inclusive Goiás. Os outros são: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, DF, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O valor do etanol hidratado também subiu, passando de R$ 3,70 para R$ 3,79, aumento de 2,43% nesta semana. Os dados do levantamento mostram que esta é a sexta alta seguida, após cinco meses de queda.

Locais mais baratos para abastecer em Goiânia

Na capital goiana, o valor do litro da gasolina pode ser encontrado por até R$ 7,87, segundo dados do aplicativo Economia Online neste domingo (13). Pensando em ajudar o consumidor, o Portal Dia trouxe o levantamento de dez postos para abastecer com gasolina abaixo de R$ 5. Confira:

Posto Tamburelo – R$ 4,68 – Avenida Circular, 284, Setor Pedro Ludovico

Avenida Circular, 284, Setor Pedro Ludovico Posto Xodó – R$ 4,75 – Avenida T2, Setor Sol Nascente

– Avenida T2, Setor Sol Nascente Posto Sol Nascente – R$ 4,77 – Avenida Sonnemberg, 833, COnjunto Romildo Ferreira do Amaral

– Avenida Sonnemberg, 833, COnjunto Romildo Ferreira do Amaral Posto Serra Dourada – R$ 4,77 – Rua 84, 509, Setor Sul

– Rua 84, 509, Setor Sul Posto Caiapó Diesel – R$ 4,78 – Avenida Pio XII, 848, Cidade Jardim

– Avenida Pio XII, 848, Cidade Jardim Rede Show – R$ 4,79 – Quinta Avenida, 275, Setor Leste Vila Nova

– Quinta Avenida, 275, Setor Leste Vila Nova Auto Posto Drim Ltda – R$ 4,79 – Avenida Anhanguera, 10500, Aeroviário

– Avenida Anhanguera, 10500, Aeroviário Auto Posto P4 – R$ 4,79 – Avenida Rondônia, 782, Vila Jardim Pompeia

– Avenida Rondônia, 782, Vila Jardim Pompeia Auto Posto Vera Cruz – R$ 4,79 – Rodovia GO-060, km05, Fazenda Caveiras

– Rodovia GO-060, km05, Fazenda Caveiras Posto Nova Geração – R$ 4,79 – Avenida Dom Emanuel, 356, Rodoviário

Os preços são baseados no aplicativo Economia Online (EON), do Governo de Goiás, deste domingo (13), e podem sofrer alteração sem aviso prévio dos postos.