Proclamação da República: veja como fica o funcionamento de shoppings na Grande Goiânia

Na próxima terça-feira, 15 novembro, comemora-se Proclamação da República, feriado nacional. Para a alegria dos goianos que estarão de folga, muitos shoppings na Grande Goiânia estarão abertos, com uma infinidade de opções em compras, lazer e entretenimento.

Alguns estabelecimentos estarão com funcionamento normal. Entretanto, outros funcionam com horário reduzido, tanto para as lojas e lazer, quanto para praça de alimentação.

Proclamação da República: Confira o que abre e fecha no feriado na Grande Goiânia

Funcionamento de shoppings na Grande Goiânia

Shopping Estação Goiânia

O Shopping Estação Goiânia estará aberto para receber a comunidade que deseja visitar o estabelecimento. As lojas e quiosques funcionarão das 09h às 17h, já a praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h, e as lojas-âncoras também funcionarão normalmente.

Flamboyant Shopping

O Flamboyant Shopping terá horário especial na terça-feira (15). As áreas de alimentação e lazer terão atendimento das 10h às 22h, enquanto as demais lojas abrem facultativamente das 10h às 22h. Os restaurantes do Polo Gastronômico Flamboyant seguem horários estendidos e diferenciados.

Passeio das Águas

O horário de funcionamento do Passeio das Águas Shopping será normal, com abertura das lojas, lazer e praça de alimentação às 10h e fechamento às 22h.

Aparecida Shopping

O Aparecida Shopping também terá atendimento normal no feriado. Lojas, quiosques e praça de alimentação abrem às 10h e fecham às 22h.

Araguaia Shopping

Durante o feriado, as lojas e quiosques do Araguaia Shopping funcionarão das 8h30 às 20h30 e a praça de alimentação das 10h às 22h.

Bougainville

Na próxima terça-feira (15), o Bougainville terá horário especial. As lojas e quiosques abrem das 14h às 20h. Já a praça de alimentação das 12h às 22h.

Buriti Shopping

O Buriti Shopping terá horário de funcionamento normal no feriado de Proclamação da República, com abertura às 10h às 22h, tanto para lojas e quiosques, quanto para praça de alimentação.

Goiânia Shopping

Na próxima terça-feira (15), o Goiânia shopping também funcionará normalmente, com abertura de lojas e quiosques às 10h e fechamento às 22h. A praça de alimentação terá atendimento das 10h às 23h.

Shopping Cerrado

Lojas e quiosques do Cerrado Shopping terão funcionamento normal no feriado, das 10h às 22h, assim como a praça de alimentação e restaurantes.