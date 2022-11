Centro Cultural Oscar Niemeyer recebe Natal do Bem 2022

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, já está ganhando um novo visual com o início da montagem da decoração do Natal do Bem 2022, do Governo de Goiás. Assim, o evento natalino será aberto ao público no dia 25 de novembro de 2022, e irá acontecer até 1º de janeiro de 2023.

O funcionamento do Natal do Bem 2022 será de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. No ano passado, a Vila do Papai Noel do Natal do Bem recebeu um público recorde de visitantes. Dessa maneira, foram quase 200 mil pessoas, entre adultos e crianças. Neste ano, a expectativa é que esse número seja ainda maior.

O evento, que é uma realização da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), promete um show de luzes. Desse modo, serão aproximadamente 800 mil pontos no local.

Os visitantes poderão se divertir na Vila de Natal, assistir a Parada Natalina e percorrer espaços interativos com a presença de personagens vivos. Ademais, tirar fotos ao lado de peças decoradas e iluminadas e do presépio, além de assistirem espetáculos gratuitos de dança, música e circo. O evento conta ainda com praça de alimentação e brinquedos.

O Natal do Bem 2022, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, terá todos os espaços de visitação acessíveis a deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, o local terá 1,3 mil vagas gratuitas durante todas as noites do evento.

Brinquedos

O Natal do Bem também chegará a todos os 246 municípios goianos. Assim, ao longo do mês de dezembro, a OVG e o Governo de Goiás vão distribuir meio milhão de brinquedos.

“O Governo de Goiás e a OVG acreditam que o Natal é tempo de valorizar a vida, a família e a amizade. É um momento de cuidado e amor ao próximo. São esses valores que precisam ser incentivados sempre, principalmente entre as nossas crianças”, diz a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado.