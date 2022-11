Prefeitura altera expediente em dias de jogos do Brasil na Copa 2022

A prefeitura de Goiânia publicou o decreto nº 4.505, de 11 de novembro de 2022, que altera o expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022. Assim, estabelece as regras para o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta durante todo o evento. O evento esportivo acontece de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Além disso, as regras não se aplicam a entidades da administração pública municipal que, por sua natureza, exijam plantão permanente.

De acordo com o decreto da prefeitura de Goiânia que altera o expediente em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2022, o funcionamento será das 8h às 14h, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, com previsão de início às 16h. Ademais, será das 8h às 12h, nos dias de jogos da Seleção Brasileira, com previsão de início às 13h.

Também fica suspenso o expediente dos órgãos e entidades da administração pública municipal, caso ocorra jogo da Seleção Brasileira, com previsão de início às 12h.

O documento também estabelece que deverá haver uma relação de servidores plantonistas. Assim, cabe aos titulares dos órgãos e entidades da administração pública municipal informar ao Gabinete do Prefeito todos

Confira AQUI o decreto.