Veja o que fazer em Goiânia e Região no feriado da Proclamação da República

Diferentemente de órgãos públicos, muitos entes privados não emendaram o fim de semana com o feriado de Proclamação da República, comemorado nesta terça-feira (15/11). Por isso, o funcionamento nesta segunda-feira (14), é normal. Entretanto, para a alegria de muitos, não haverá expediente em diversos locais no feriado, sendo uma ótima opção para curtir programas diferentes em Goiânia e região.

Pensando nisso, o Portal Dia trouxe dicas do que fazer no feriado, há opções para todos os gostos e bolsos, para curtir em casal, com a família ou até mesmo sozinho. Confira!

Lugares para ir no feriado da Proclamação da República

Arca Parque

Para quem gosta de piscina e água quente, o Arca Parque é uma ótima opção para curtir o feriado. O local garante muita diversão para toda a família com as 11 atrações do Monte Divertido, com destaque para os toboáguas. Há também a Fazendinha com mais de 20 espécies de animais, trilhas ecológicas, lago para pesca e atividades aquáticas como stand up paddle, caiaque e pedalinho. O parque fica localizado em Trindade, a 30 km de Goiânia.

Parque Mutirama e Zoológico

Outra opção de lazer em Goiânia é curtir o dia no Parque Mutirama ou Zoológico, que estarão em funcionamento no feriado. O Mutirama funciona das 10 às 16 horas, com entrada gratuita. Já o Zoológico tem abre às 8h30 e fecha Às 17h, com compra de ingresso até à 16h.

Shoppings

Alguns estabelecimentos estarão com funcionamento normal neste feriado. Entretanto, outros funcionam com horário reduzido, tanto para as lojas e lazer, quanto para praça de alimentação. O local é uma opção para compras, lazer e entretenimento, especialmente na época de natal.

