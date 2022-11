Caso Valério Luiz: Justiça revoga prisão de condenados por matar o radialista

A Justiça de Goiás revogou, nesta quarta-feira (16/11), a prisão de três réus condenados pela morte do radialista Valério Luiz, sendo eles: Marcus Vinícius Pereira Xavier, Urbano de Carvalho Malta e Ademá Figueredo Aguiar Filho. Maurício Sampaio, acusado de ser o mandante do crime, já havia deixado a prisão na última sexta-feira (11).

Leia também: Maurício Sampaio deixa prisão dois dias após condenação

A liminar que concedeu a revogação da custódia do réu foi assinada pela juíza substituta Alice Teles de Oliveira, que também pediu o recolhimento dos mandados de prisão que foram expedidos contra os réus.

Na decisão, a juíza informou que no momento da prisão, não foram analisados os elementos idôneos, que são aqueles que mostram que a liberdade dos réus podem significar um atentado a ordem pública. “Foi determinado seu recolhimento à prisão, sem, no entanto, indicação de elementos idôneos”.

Caso Valério Luiz: MPGO vai recorrer da decisão que absolveu réu

A juíza ainda ressaltou que o, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, a pena só pode ser executada após a condenação na segunda instância.

“As considerações do sentenciante não revela motivação idônea para a decretação da prisão preventiva, uma vez que as medidas adotadas pelos defensores do paciente no transcurso da ação penal inserem-se no âmbito do princípio da ampla defesa, com respaldo na legislação infraconstitucional”, escreveu na decisão.

Caso Valério Luiz: condenação dos réus

Após três dias de julgamento, quatro dos cinco réus foram condenados por participação na morte de Valério Luiz. As condenações foram as seguintes:

Maurício Sampaio , apontado como mandante do crime, condenado a 16 anos de reclusão;

, apontado como mandante do crime, condenado a 16 anos de reclusão; Urbano de Carvalho Malta , acusado de contratar o atirador para cometer o crime, condenado a 14 anos de reclusão;

, acusado de contratar o atirador para cometer o crime, condenado a 14 anos de reclusão; Ademá Figueiredo Aguiar Filho, policial militar apontado como autor dos disparos, condenado a 16 anos de reclusão;

policial militar apontado como autor dos disparos, condenado a 16 anos de reclusão; Marcus Vinícius Pereira, acusado de ajudar no planejamento do homicídio, condenado a 14 anos de reclusão.

Leia também: Quatro dos cinco réus são condenados pela Justiça pela morte de Valério Luiz