Sancionada lei que altera símbolo de idoso em placas de trânsito de Goiânia

Foi sancionada nesta quarta-feira (16/11) a lei que altera o símbolo representativo de pessoas com mais de 60 anos, nas placas de sinalização de trânsito. A sanção foi feita pelo vereador Romário Policarpo, que assumiu o cargo de Prefeito de Goiânia enquanto Rogério Cruz está em Israel.

A nova legislação substitui a atual imagem, utilizada, por exemplo, para delimitar vagas preferenciais de estacionamento, de um idoso curvado e com bengala, para a de uma pessoa mais ativa, ao lado da inscrição “60+”.

Projeto que altera símbolo de idoso em placas de trânsito de Goiânia foi pensado por adolescente

O projeto de lei é de autoria do próprio vereador, que é presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Ele ressalta que a mudança é importante para que as pessoas se sintam mais representadas pelas placas. “É um respeito com a população da terceira idade”, ressaltou.

A ideia de fazer a mudança das placas veio de uma criança, de 10 anos de idade, que esteve ao lado de Policarpo durante as primeiras mudanças no estacionamento do Paço Municipal. A representação do idoso, por meio de uma bengala, e como se tivesse com dor nas costas, é um desrespeito, já que esse não é o caso de todos”, disse o adolescente.

Natal 2022: Chegada do Papai Noel em shoppings de Goiânia abre festividade natalina

De acordo com a prefeitura, a forma de substituição das placas, e como se dará a fiscalização do cumprimento da lei no município, serão regulamentadas por meio de decreto do Executivo.