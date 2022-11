Veja como fazer a renovação de matrículas para estudantes veteranos em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia inicia, nesta quarta-feira (16/11), o processo de renovação de matrículas para alunos veteranos da Rede Municipal de Ensino. O prazo segue aberto até o dia 30 de novembro.

A renovação deve ser feita presencialmente, nas próprias unidades de ensino onde as crianças e estudantes já estão matriculados. Os pais os responsáveis devem apresentar, obrigatoriamente, o Cadastro de Pessoa Física e Cartão de Vacinação atualizado dos estudantes.

Leilão dos Correios: Mais de 175 mil itens não entregues aos destinatários serão leiloados

Além da renovação de matrículas, Goiânia também inicia transferência e Cadastro Antecipado

A solicitação de transferência de estudantes entre unidades da própria rede municipal pode ser feita a partir do dia 23 de dezembro, por meio do site da Secretaria Municipal de Educação, no ícone E-Matrícula.

Já o Cadastro Antecipado para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs), deve ser feito a partir de 5 de dezembro. O processo também deve ser feito pelos responsáveis através da internet.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Wellington Bessa, a solicitação de novas matrículas pela internet dá celeridade ao processo. “O processo de matrículas para novos estudantes é totalmente digital, e garante vagas para grupos prioritários, que incluem beneficiários de programas sociais e filhos de mães trabalhadoras, e para o público em geral”.

Ampliação de vagas

Os pais e responsáveis de novos alunos devem solicitar vagas a partir de janeiro de 2023, entretanto, é preciso fazer o cadastro antecipado ainda em dezembro. Para escolas, a efetivação das matrículas de novos estudantes ocorrerá a partir do dia 5 de janeiro. Para Cmeis e CEIs, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.

O titular da SME afirma que ainda em 2023 serão criadas diversas vagas, garantindo assim que as famílias que aguardavam na fila tenham possibilidade de atendimento.

Confira o cronograma: