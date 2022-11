Detran-GO prorroga para 2023 prazos de processos de primeira habilitação 

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) prorrogou o prazo dos processos de primeira habilitação ativos que venceriam este ano. O objetivo é atender os candidatos que foram afetados durante a pandemia de Covid-19.

A prorrogação foi regulamentada pela Deliberação nº 265 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que dispõe sobre a prorrogação de prazos de processos de habilitação de condutores em todo o país.

Com isso, os processos abertos a partir de 19 de março de 2019 permanecem válidos até 31 de dezembro de 2023, sem que haja necessidade de reativação de processo ou cobrança de taxa adicional para o aluno, exceto exames médicos, quando necessário.

De acordo com o presidente do Detran-GO, Eduardo Machado, a aplicação de provas práticas foi intensificada em todo o estado por causa da pandemia. “Nosso objetivo foi atender principalmente candidatos com processos de primeira habilitação abertos desde os anos de 2019 e 2020 e que tiveram seus processos sem movimentação durante a pandemia”, disse.

Processos de primeira habilitação

O processo para requerer a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) inclui exames de aptidão física e psicológica, 45 horas/ aulas teóricas sobre legislação de trânsito, e provas teórica.

Na próxima etapa, o candidato precisa fazer um curso prático de direção com, no mínimo, 20 horas/ aula, tanto para categoria A (motocicleta), quanto para categoria B (automóvel). Posteriormente, é aplicada a prova prática.

