Covid-19: Vacinação de bebês com comorbidades inicia nesta sexta (18), em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia começa, nesta sexta-feira (18), a vacinação de bebês com comorbidades contra a covid-19. A ação é promovida por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Nesta etapa serão vacinadas apenas crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias, que tenham alguma comorbidade.

O município de Goiânia recebeu do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 2.260 unidades da vacina contra Covid-19, fabricadas pela Pfizer-BioNTech.

Além disso, o esquema vacinal para crianças dessa idade é de três doses. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 4 semanas e o da segunda para a terceira dose é de 8 semanas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, as doses serão aplicadas somente naquelas crianças menores de três anos, que possuam alguma comorbidade.

Pedroso também destaca que a comorbidade deve ser comprovada, através de laudo, declaração, prescrição médica ou relatório médico com descritivo ou CID da doença. Também está disponível no site da prefeitura um formulário a ser preenchido.

“No site da prefeitura, no ImunizaGyn, disponibilizamos um formulário, que pais e responsáveis podem pegar e levar para o médico marcar a comorbidade, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde”, acrescentou o secretário.

Veja onde ocorre a vacinação de bebês com comorbidades

Os pais ou responsáveis que tenham interesse em vacinar as crianças, podem se dirigir às seguintes unidades de saúde:

Centro Municipal de vacinação (CMV);

Ciams Urias Magalhães;

Cais Goiá;

Unidade de Saúde da Família (USF) São Carlos

Em nove de novembro a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde divulgou, também, uma lista de comorbidades definidas como prioritárias para a vacinação contra a covid-19: