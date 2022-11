“Xepa” da vacinação: Aparecida disponibiliza lista de espera para crianças de até 3 anos

A Secretaria de Saúde de Aparecida (SMS) está disponibilizando lista de espera para a “xepa” da vacinação contra a Covid-19 para bebês e crianças de até três anos. O objetivo é evitar desperdícios das vacinas pediátricas.

Por isso, os pais ou responsáveis de crianças com idade de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias podem procurar uma unidade de saúde para colocar o nome dos filhos na lista. Atualmente, a vacina pediátrica é ofertada apenas para crianças com comorbidades.

Com a ‘xepa da vacinação’, a oportunidade de se vacinar é ampliada para todo o público infantil. Os imunizantes são disponibilizados caso, no fim do dia, tenha frascos de vacinas já abertos e com doses disponíveis. Se tiver, a equipe de saúde entra em contato com os nomes na lista avisando sobre a possiblidade de vacinação imediata.

Para ser imunizada, a criança precisa estar acompanhada de um responsável legal, que deve apresentar certidão de nascimento ou RG, cartão SUS ou CPF e cartão de vacinação. Aquelas com comorbidades devem apresentar laudo médico.

Locais de vacinação de crianças em Aparecida

No total, sete postos estão disponíveis para vacinação de bebês, sendo: UBS Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim, UBS Bandeirantes e Maternidade Marlene Teixeira. As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta das 8h às 16h. A Central de Imunização está aberta de segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábado das 8 às 13h. Já a sala de vacinação da Maternidade Marlene Teixeira funciona de segunda a sexta das 8h às 18h.

Conforme orientação do Ministério da Saúde, o esquema vacinal básico contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias é de três doses da vacina Pfizer específica para esse público. O intervalo entre a primeira e segunda dose é de 4 semanas e o da segunda para a terceira dose é de 8 semanas.