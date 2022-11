Procon Goiás faz orientações para evitar prejuízos na Black Friday

No próximo dia 25 de novembro acontece a Black Friday e como forma de evitar possíveis fraudes nas vendas, o Procon Goiás divulgou duas cartilhas educativas destinadas aos consumidores e fornecedores com orientações sobre promoções.

Os materiais podem ser encontrados no site do próprio órgão e contém dicas relacionadas aos direitos e deveres de ambas as partes que compõem as relações de consumo, sejam nas compras virtuais ou físicas.

A cartilha foi elaborada pelo Procon Goiás em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL), como forma de prevenir e reduzir o número de infrações que são muito comuns no período.

“Não podemos chegar apenas para apagar o incêndio. É preciso criar uma cultura de educação e de prevenção de problemas para alcançarmos o equilíbrio das relações de consumo. Neste ano, buscamos trabalhar a conscientização dos fornecedores para evitar problemas recorrentes nesta época”, afirma o superintendente do órgão, Levy Rafael Cornélio.

A iniciativa orienta os consumidores a evitarem prejuízos com falsas promoções que induzem o cliente à comprar a mercadoria pela “metade do dobro”.

De acordo com Levy, foram realizadas diversas reuniões com membros das diretorias de shoppings de Goiânia e de Aparecida de Goiânia com o intuito de mobilizá-los para a campanha.

“Eles se surpreenderam com a nossa iniciativa, já que o órgão costumava atuar em uma frente mais combativa nessa data.”, disse o superitendente do Procon.

Além disso, o órgão vai realizar palestras direcionadas aos lojistas desses grandes centros para orientá-los sobre como devem ser realizadas as promoções.

Fiscalização na Black Friday

Mesmo com as cartilhas, o Procon Goiás será rigoroso na fiscalização da data. Além disso, os fiscais estarão de plantão para atender as denúncias de consumidores que chegarem.

Ações de fiscalização também estão programadas para acontecer nos shoppings de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, além de lojas de rua.

Os canais disponíveis para denúncia são:

151 (Goiânia)

(62) 3201-7124 Interior

Procon Web

De acordo com o órgão, a Black Friday no Brasil deve movimentar cerca R$ 4,2 bilhões neste ano. Isso representa uma alta de 11%, em relação ao ano passado.