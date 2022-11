Goiás registra a menor taxa de desemprego desde 2014, segundo IBGE

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada na quinta-feira (17/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás atingiu a menor da taxa de desemprego desde o 4º trimestre de 2014.

Segundo o levantamento, no terceiro trimestre de 2022 Goiás possuía 6,1% de desempregados, que representa um total de 246 mil pessoas em busca de emprego. O número é o menor em oito anos.

O governador Ronaldo Caiado (UB) destacou a importância da realização dos Feirões do Emprego, por meio da Secretaria da Retomada.

Copa do mundo do Catar: abertura tem mensagem sobre tolerância e inclusão

“Muitas vezes as pessoas ficam perambulando por aí, sem ter orientação. E com feirão nós proporcionamos as chances de a pessoa ter seu próprio emprego e seu salário”, disse o governador.

Desde 2019, foram realizadas 10 edições em nove municípios goianos, com 32 mil atendimentos, desde o cadastramento de currículos até entrevistas e contratações.

Goiás registrou uma queda de 3,09% no índice de desocupação, quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.

Dia da Consciência Negra: a discriminação em expressões racistas

De acordo com o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o resultado é fruto das ações do estado na qualificação de mão-de-obra.

“Dentre as ações do governo, podemos ressaltar os investimentos na capacitação profissional, com a oferta de cursos profissionalizantes nos Colégios Tecnológicos (Cotecs), e de cursos de tecnologia e inovação nas Escolas do Futuro (EFGs)”, explicou.

Veja quais foram os setores que mais empregaram

Segundo os dados do PNAD, o setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas empregou sozinho 796 mil pessoas no terceiro trimestre deste ano, representando 21,1% dos trabalhadores goianos empregados. Em seguida, aparece o da administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 588 mil pessoas empregadas, isto é, 15,6% do total.

“Metade do dobro”: Procon Goiás faz orientações para evitar prejuízos na Black Friday

Em teceiro lugar vem o setor da indústria, empregando 475 mil goianos ou 12,6% dos contratados em Goiás.

Foi registrado, também, aumento no rendimento médio do trabalhador goiano. No segundo trimestre de 2022, a média salarial estava em R$ 2.486, passando para R$ 2.646 no terceiro trimestre.

Este avanço representa uma alta de 6,4% na comparação com o trimestre anterior. É também o maior crescimento registrado desde 2012 em Goiás.