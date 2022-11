A equipe do Brasil foi a última a chegar ao Qatar

Neymar e o resto da Seleção brasileira chegaram em Doha para o Mundial no sábado (19/11) à noite.

O voo dos brasileiros da Itália, de Turim, onde estiveram baseados na semana passada, aterrissou a cerca das 23h00, horário local.

Em busca de um sexto título mundial, o Brasil realizou uma ótima atuação nas eliminatórias, já que ficou invicto para terminar no topo do único grupo das eliminatórias sul-americanas.

Então, a equipe de Tite foi a última a chegar dos 32 participantes para o Mundial, que começou no domingo com o jogo dos anfitriões enfrentando o Equador.

O Brasil, eliminado pela Bélgica nas quartas de final em 2018 na Rússia, abre sua campanha contra a Sérvia na quinta-feira que vem.

O último triunfo do Brasil no Mundial foi há 20 anos inspirado pelo triunvirato ofensivo de Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

O elenco de 2022 realizou seu primeiro treinamento no domingo à noite (20/11) no estádio Al Arabi.

Neymar, o atacante do Paris Saint-Germain, o futebolista mais caro do mundo, alinha-se para sua terceira Copa do Mundo em perfeita forma atingida em seu clube francês.

O jogador de 30 anos marcou 13 gols com 11 assistências em 19 jogos na Ligue 1 e na Liga dos Campeões.

Invicto em seus últimos 15 jogos, o Brasil encontrou a última derrota contra a Argentina com Messi jogando, na final da Copa América, no Rio, no estádio Maracanã, em 2021. Será bem interessante ver como os dois times se enfrentarão dentro do torneio mundial.

O Brasil está no grupo G com os sérvios e a Suíça, adversários familiares de 4 anos atrás, e Camarões.