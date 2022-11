Basileu França, em Goiânia, realiza 20ª Mostra Teatral Desaguar

A Escola do Futuro do Estado de Goiás (EFG) em Artes Basileu França realiza, entre os dias 21 e 23 de novembro e de 25 a 27 de novembro, a 20ª Mostra Teatral Desaguar, em Goiânia. Assim, o evento é aberto para toda a comunidade, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, com valor único de R$ 10.

A 20ª Mostra Teatral Desaguar terá, ao todo, seis espetáculos no Teatro Escola Basileu França. Dessa maneira, serão apresentados “Traços”, “A Viagem de um Barquinho” e “A Bruxinha que era Boa”. Além disso, “O Verdugo”, “O Amante Invisível” e “A Cor da Gema do Ovo da Ema”. Neste ano, a mostra busca a reflexão sobre a dramaturgia feminina. Desse modo, a proposta é evidenciar como essas obras despertam sentimentos e ações, transformam pessoas e mudam o mundo à nossa volta.

De acordo com a organização do evento, o público poderá conferir várias estéticas. Dessa forma, terá desde a performática, passando por drama, farsa e teatro infantil. “Uma diversidade que se estende para grandes nomes da dramaturgia feminina brasileira como Hilda Hilst, Teresa Frota, Sylvia Orthof e Maria Clara Machado”, explica o coordenador de Teatro do Basileu, Luciano Luc.

Participação

A 20ª Mostra Teatral Desaguar contará com 53 estudantes-artistas dos cursos de qualificação profissional. Depois de dois anos on-line, em razão da pandemia de Covid-19, a mostra retoma o formato presencial.

“A expectativa é de que o encontro entre os alunos-artistas e a plateia gere esperança no mundo da arte teatral como símbolo marcante que aproxima a arte e o público”, conclui Luciano Luc.

A EFG em Artes Basileu França é uma instituição ligada à Secretaria de Estado Desenvolvimento e Inovação. Desde 2021, a unidade é gerida pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás.

Serviço: Basileu França realiza 20ª Mostra Teatral Desaguar

Quando: 21, 22, 23, 25, 26 e 27 de novembro

Horários: 14h30 (23/11); 15h (22/11); 17h (27/11); 19h (22/11) e 19h30 (21/11,23/11,25/11 e 26/11)

Onde: Teatro Escola Basileu França – Avenida Universitária, nº 1750 – Setor Leste Universitário

Ingressos: R$ 10 no Sympla

Mais informações: @escolabasileufranca