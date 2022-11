Ex-deputada Dona Íris é extubada e já respira sem ajuda de aparelhos

A ex-deputada Dona Íris de Araújo foi extubada na manhã deste domingo (20/11) e já consegue respirar sem a ajuda de aparelhos. É o que diz o boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein na noite de ontem.

Segundo o boletim, ela ainda permanece internada na unidade de Goiânia sob cuidados intensivos e com quadro clínico estável.

Na manha do último dia 14 de novembro, a ex-primeira dama da capital goiana e do Estado de Goiás, Dona Íris, deu entrada no hospital após uma infecção nos rins chamada de pielonefrite, que acabou evoluindo para uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (Sara).

Dona Íris foi casada com o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende. Ela também é ex-deputada por Goiás.

A Síndrome de Sara é um tipo de insuficiência respiratória que causa acúmulo de líquidos no pulmão e reduz a oxigenação do sangue à níveis excessivamente baixos, o que causa falta de ar.

Além disso, o indivíduo que for acometido pela doença, pode desenvolver pneumonia, em caso mais graves.