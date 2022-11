Mutirão Limpa Nome oferece descontos de até 100% em multas e juros em Goiânia

A partir desta segunda-feira (21/11) os consumidores que estão com dívidas em atraso poderão negociar seus débitos durante a 20ª edição do Mutirão Limpa Nome.

A ação que acontece entre os dias 21 de novembro e 10 de dezembro é uma oportunidade para os consumidores inadimplentes negociarem suas dívidas com boas condições.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) promove essa ação com descontos em multas e juros podendo chegar à 100% de desconto, além da remoção imediata do nome no SPC e parcelamento das dívidas.

Copa do mundo do Catar: abertura tem mensagem sobre tolerância e inclusão

De acordo com a CDL, espera-se que mais de 15 mil goianos busquem o mutirão de negociações para limpar o nome.

“Estamos passando por um momento delicado na economia que propicia números recordes na inadimplência. Por outro lado, o mercado tem interesse na oferta de crédito ao consumidor e o Mutirão vem de encontro a esse anseio. Com o nome limpo, o cliente consome, o comércio cresce e a economia se movimenta”, destaca Geovar Pereira, presidente da CDL Goiânia.

Saiba como negociar suas dívidas através do Mutirão Limpa Nome

Os consumidores que desejarem participar do mutirão poderão acessar o site mutiraolimpanome.com.br ou ir à sede da CDL Goiânia para consultar suas dívidas e os contatos dos locais com os quais está inadimplente.

Menor número em oito anos: Goiás registra a menor taxa de desemprego desde 2014, segundo IBGE

A negociação pode ser feita toda diretamente via WhatsApp ou presencialmente na loja física da empresa ao qual está inadimplente.

Já as empresas que desejarem aderir à campanha podem se cadastrar através do site cdlgoiania.com.br.

Índice de inadimplência em Goiás

A SPC Brasil divulgou uma pesquisa que aponta um crescimento de 8,5% de consumidores com contas atrasadas em Goiás, em setembro deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Em Goiânia, o número de consumidores que não estão conseguindo pagar suas contas em dia subiu 8,35% no mesmo período, dado que coloca a capital de Goiás no topo do ranking de inadimplência entre as capitais do Centro-Oeste brasileiro.

A nível de Brasil, esses números subiram ainda mais. Os consumidores com contas atrasadas no país teve um aumento 11,17% em relação a setembro do último ano.

Em todo o país, ão 64,25 milhões de pessoas com nome sujo. É um novo recorde da série histórica do levantamento, realizado há 8 anos.