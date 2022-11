Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, testa positivo para Covid-19 pela 3ª vez

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) testou positivo para Covid-19 durante um exame de rotina nesta segunda-feira (21/11). Esta é a terceira vez que o político confirma o diagnostico da doença.

De acordo com a assessoria, o prefeito está assintomático e cumprirá as agendas de casa. O gabinete orientou que todas as pessoas que estiveram com o político nesta manhã façam testes. O diagnostico positivo de Cruz vem logo após uma viagem de oito dias a Israel.

Nas redes sociais, Cruz agradeceu as orações e reforçou que “a testagem para a doença está disponível na rede municipal de saúde em localidades estratégicas. A vacinação também segue disponível para todas as pessoas, a partir de 6 meses, em 72 salas em todas as regiões da capital.”.

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, tomou três doses da vacina

A primeira vez que Rogério Cruz foi infectado pela doença foi em novembro de 2020. À época, ele não apresentou sintomas. Dois meses dois, em janeiro de 2021, ele pegou a doença novamente e também esteve assintomático.

A equipe do prefeito ainda destacou, nesta segunda-feira (21), que Cruz concluiu o esquema vacinal com três doses da vacina contra a Covid-19, e já se preparava para tomar a segunda dose de reforço.

Apesar do diagnóstico positivo do prefeito, a primeira dama, Thelma Cruz, não foi diagnosticada com a doença.

Casos de Covid-19

O último informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado no sábado (19), aponta que Goiânia já possui 437.868 casos confirmados e 7.926 mortes por Covid-19.

Em Goiás, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que, até sábado (19), 1.739.466 casos foram registrados no estado, além de 27.595 mortes em decorrência da doença.