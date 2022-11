UniRV: Cerca de 15 mil inscritos prestam a provas do Vestibular de Medicina a partir de terça (22)

Com um recorde histórico de todos os vestibulares anteriores, a Universidade de Rio Verde (UniRV), inicia nesta terça-feira, dia 22 de novembro, as provas presenciais para o tradicional Vestibular de Medicina. Cerca de 15 mil inscritos disputam vagas para os Câmpus de Rio Verde, Aparecida – Extensão Goiânia, Goianésia, Formosa e Luziânia.

As provas presenciais de todos os Câmpus serão aplicadas exclusivamente na cidade de Rio Verde, de acordo com as seguintes datas:

Campus Rio Verde: Prova – 22/11 em Rio Verde;

Campus Aparecida: Prova – 23/11 em Rio Verde;

Campus Goianésia: Prova – 24/11 em Rio Verde;

Campus Formosa: Prova – 25/11 em Rio Verde;

Campus Luziânia: Prova – 26/11 em Rio Verde e Luziânia.

Inscritos de 26 Estados Brasileiros e mais o Distrito Federal realizarão a prova presencial, concorrendo a uma das vagas disponíveis nos cinco Câmpus. A abertura dos portões será às 11h30min e fechados pontualmente às 13h.

O Espaço da Família tem programação especial para receber quem vem acompanhar algum candidato, oferecendo uma experiência positiva e um cenário tranquilo e despreocupado enquanto fica na torcida do lado de fora da sala.