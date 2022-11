Cine Cultura, no Centro, tem estreia de filme na programação

O filme “Serial Kelly”, comédia politicamente incorreta e eletrizante, estreia nesta quinta-feira (24/11) na programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia. Assim, a sessão será sempre às 20h30.

A longa-metragem conta com a estreia da cantora Gaby Amarantos como protagonista, interpretando uma cantora de forró eletrônico que viaja pelo interior do nordeste brasileiro deixando mortes por onde passa. Dessa maneira, de forma ácida e transgressora, a comédia traz uma personagem feminina forte, dona de si, e senhora dos seus desejos. Empoderada, Kelly é uma estrela em ascensão, e a primeira serial killer feminina do Brasil.

Além disso, o Cine Cultura segue com três filmes que estavam na programação nesta última semana. Desse modo, continuam “O Clube dos Anjos” , de Angelo Defanti, baseado na obra de Luís Fernando Veríssimo. Ademais, “Paloma”, de Marcelo Gomes, bem como o premiado “Contratempos”, dirigido por Eric Gravel.

O Cine Cultura funcionará normalmente no dia 24 de novembro. Mesmo com jogo do Brasil na Copa do Mundo, as quatro sessões serão devidamente realizadas. Já no dia 28, em razão dos serviços de dedetização do prédio do Centro Cultural Marieta Telles, não haverá sessões no cinema.

Lembrando que a programação do Cine Cultura, atipicamente, segue até terça-feira (29/11). Na quarta-feira (30/11), a sala recebe mais uma edição do “Festival Lanterna Mágica”, com filmes infantis imperdíveis!

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 24 a 29 de novembro

14h30 – O clube dos anjos (16 anos)

16h30 – Paloma (16 anos)

18h35 – Contratempos (14)

20h30 – Serial Kelly (16 anos)

– Dia 28/11 – Fechado para dedetização