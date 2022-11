Copa do Mundo: veja como fica o funcionamento do comércio nos dias de jogos do Brasil

A Copa do Mundo 2022 está começando e o comércio, órgãos e estabelecimentos se preparam para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Por isso, o horário de atendimento pode ser diferenciado em comércio de rua, bancos, Região da 44, zoológico e Mutirama nos dias das partidas do Brasil.

O primeiro jogo da seleção brasileira na Copa, pela primeira fase, será na quinta-feira (24/11), às 16h, contra a Sérvia. O segundo será dia 28 de novembro, às 13h, contra Suíça. O terceiro contra Camarões, no dia 2 de dezembro, às 16h.

Atendimentos e serviços nos dias de jogos do Brasil

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) o funcionamento dos bancos terá horário diferenciado em dias de jogos da seleção brasileira. As agências devem afixar avisos em suas dependências sobre os horários de atendimento com antecedência mínima de 48 horas.

Jogos com início às 12h: atendimento das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30;

atendimento das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30; Jogos com início às 13h: atendimento das 8h30 às 11h30;

atendimento das 8h30 às 11h30; Jogos com início às 16h: atendimento das 9h às 14h.

Região da 44

24/11 – quinta-feira: das 7h às 14h;

28/11 – segunda-feira: das 8h às 12h;

02/12 – sexta-feira: das 7h às 14h.

Prefeitura de Goiânia

O atendimento em órgãos ligados à administração municipal terão horário de funcionamento diferenciado nos dias de jogos do Brasil. Entretanto, as medidas não são válidas para serviços que exijam plantão permanente. Veja:

Quando o Brasil jogar às 16h, os servidores vão trabalhar das 8h às 14h;

Quando o Brasil jogar às 13h, os servidores vão trabalhar das 8h às 12h;

Quando o Brasil jogar às 12h, não terá expediente.

Política: Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz testa positivo para Covid-19 pela 3ª vez

Prefeitura de Aparecida

Aparecida de Goiânia também terá horário de funcionamento especial nos dias de jogos. Por isso, escolas municipais, testagem para covid-19 e vacinação terão os seguintes horários:

Expediente até às 12h nos dias de jogos com início às 13h;

Expediente até às 14h em dias de jogos com início às 16h.

Governo de Goiás

O Governo de Goiás publicou um decreto que altera o expediente nos dias úteis em que houver jogos da seleção brasileira. Entretanto, a decisão também não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades essenciais, como saúde, policiamento, bombeiro militar, arrecadação e de fiscalização.

Jogos com início às 12h: não haverá expediente;

não haverá expediente; Jogos com início às 13h: expediente das 8h às 12h;

expediente das 8h às 12h; Jogos com início às 16h: expediente das 8h às 14h.

Lazer

O parque mutirama e zoológico terão horários diferenciados de funcionamento. Quando o Brasil jogar às 12h, não terá funcionamento. Em dias de jogos às 13h, o funcionamento será das 8h às 12h. Já em dias de jogos com início às 16h, o funcionamento será das 8h às 12h.

Correios

Os Correios terão alteração nas entregas durante a 1ª fase dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022, especificamente nos jogos do dia 24/11 e 02/12, ambos realizados às 16h00. Nesses dias, todos os telegramas captados após 14h serão entregues no dia útil subsequente até 12h.