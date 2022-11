Fecomércio orienta sobre jornada de trabalho em dias de jogos do Brasil

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), que administra organizações como Sesc e Senac, deu algumas orientações sobre a jornada de trabalho em dias de jogos do Brasil.

De acordo com a instituição, a legislação brasileira não define dias de jogos do Brasil como feriado, portanto, não há nenhuma previsão legal para que o colaborador deixe de comparecer ao trabalho.

Contudo, a empresa tem autonomia em negociar com seus funcionários sobre o horário de funcionamento e, caso seja feita a opção de folga, a mesma poderá ser compensada no banco de horas.

Além disso, o Sistema Fecomércio recomenda que as empresas definam com antecedência as estratégias de trabalho para os dias em que a seleção entrará em campo, comunicando seus empregados sobre quais os procedimentos definidos para o ambiente de trabalho.

Veja os dias em que o Brasil irá jogar na Copa do Mundo do Catar

Na primeira fase Copa do Mundo 2022, a seleção brasileira joga nas seguintes datas:

Jogo 1 – Brasil x Sérvia – Quinta-feira: 24 de novembro, às 16h

– Quinta-feira: 24 de novembro, às 16h Jogo 2 – Brasil x Suíça – Segunda-feira: 28 de novembro, às 13h

– Segunda-feira: 28 de novembro, às 13h Jogo 3 – Brasil x Camarões – Sexta-feira: 2 de dezembro, às 16h

Caso o Brasil chegue na final da Copa do Mundo do Catar, é possível que jogue em mais quatro dias (as datas dependem da classificação no grupo):