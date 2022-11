Parque Zoológico de Goiânia ganha Recinto de Imersão

O Parque Zoológico de Goiânia ganhou um Recinto de Imersão, que recebe visitantes de quarta-feira a domingo. Assim, a programação, que acontece das 10h às 11h, e das 15h às 16h, permite ao público ficar próximo aos animais. Dessa forma, é possível ter contato, por exemplo, com araras-canindé, araras híbridas, tucanos e cisnes negros.

A experiência do Recinto de Imersão é guiada por educadores ambientais da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul). Desse modo, tem o objetivo de conscientizar os visitantes sobre o papel do Zoológico na preservação das espécies. Durante o cronograma, servidores acompanham os grupos, pelo espaço de 377,9 m², apresentando as especificidades dos animais e seu habitat no parque.

O público em geral pode ter acesso ao Recinto de Imersão, sem agendamento, em grupos de até dez pessoas. É proibido a entrada de alimentos, além de ser aconselhada a entrada com poucos acessórios, para segurança dos animais, bem como dos visitantes. No caso de escolas, instituições assistenciais, religiosas, filantrópicas e sociais, estas precisam fazer agendamento de forma antecipada.

Preservação

Segundo a prefeitura de Goiânia, o Parque Zoológico “tem atuado como espaço importante na preservação de espécies que tem recebido”. Além disso, planejado estratégias de cuidado com os animais, nos diversos contextos.

O local vem acolhendo animais silvestres apreendidos em cativeiro, ou que são vítimas de tráfico, os que sofrem atropelamento, maus tratos, queimadas nas florestas e cerrado e animais órfãos.

O funcionamento do Zoológico de Goiânia é de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h. A compra de ingresso, que custa R$ 5 a inteira, pode ser realizada até às 16h,