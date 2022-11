Prefeitura de Aparecida altera expediente nos dias de jogos do Brasil na Copa

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou no Diário Oficial Eletrônico do Município, decreto (Nº 824) que altera o expediente dos órgãos da administração pública municipal nos dias de jogos da seleção brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo FIFA 2022.

Dessa maneira, fica valendo um horário especial de funcionamento nos dias em que os jogos tiverem início às 16h. No dia 24 de novembro, quando a Seleção Brasileira enfrentará a Sérvia, os expedientes serão até as 14h. Além disso, nos dias em que os jogos iniciarem às 13h, como no dia 28 de novembro, quando Brasil jogará contra a Suíça, ficou decretado ponto facultativo a partir das 12h.

O decreto que altera o expediente na Prefeitura de Aparecida na Copa do Mundo 2022 não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades indispensáveis. Desse modo, a vacinação e testagem para Covid-19 funcionarão conforme os horários especiais estabelecidos pelo decreto. Entretanto, os serviços essenciais prestados pelo município como urgência e emergência nas unidades de saúde segurem normalmente. Coleta de lixo e segurança dos espaços públicos também permanecerão funcionando normalmente.

Governo de Goiás também altera expediente durante Copa do Mundo

O Governo de Goiás publicou, no dia 18 de novembro, decreto que altera o expediente nos dias úteis em que houver jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo Fifa 2022, no Catar.

Assim, o expediente vai das 8h às 14h nos dias de jogos com previsão de início às 16h. Ademais, nos dias em que os jogos começam às 13h, o expediente vai das 8h às 12h. Além disso,, em caso de jogos com início às 12h, não haverá expediente nos órgãos e entidades estaduais.