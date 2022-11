Aberto período de matrículas da rede de ensino em Goiás; veja como fazer

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) está com matrículas abertas na rede de ensino em Goiás para 2023. Os interessados devem fazer a solicitação pela internet até o dia 11 de dezembro.

Segundo a Seduc, os estudantes da rede municipal, federal ou privada podem solicitar uma vaga nas escolas estaduais, além daqueles que vieram de outros estados ou que deixaram de estudar e tenham interesse de retomar os estudos.

Matrículas da rede de ensino em Goiás

Para fazer a matrícula é preciso dos dados pessoais do aluno, como nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, telefone para contato, e a etapa de ensino, série e turno no qual deseja fazer a matrícula.

No momento da inscrição, será preciso indicar três opções de escola estadual nas quais deseja pleitear uma vaga. O sistema alocará o aluno em uma unidade escolar com base as informações e número de vagas disponível.

O resultado de qual unidade a vaga foi disponibilizada pode ser acessado entre os dias 19 e 23 de dezembro, diretamente na internet.

Para as crianças, adolescentes e jovens já matriculados na rede estadual, a renovação de matrícula será feita de forma automática e deverá ser confirmada por meio do Termo de Renovação assinado pelos pais ou responsáveis. Caso o aluno deseje mudar de unidade escolar, o período de pedido de transferência vai até 11 de dezembro.