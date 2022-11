Black Friday: Procon Goiás identifica diferença de preços de até 141%

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) realizou uma pesquisa de preços e identificou uma diferença de preços até 141,73% no valor de itens anunciados na promoção da Black Friday. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 21 de novembro em dez sites.

A data é realizada, oficialmente, na última sexta-feira no mês de novembro, e está entre as cinco datas com maiores vendas do comércio, ao lado do Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças e Dia dos Pais. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo (CNC), a expectativa é que a campanha movimente R$ 4,2 bilhões, a maior da história.

Diferença de preços na Black Friday

No total, 57 itens foram pesquisados, entre eletroeletrônicos; roupas; perfumarias e cosméticos; eletroportáteis; produtos de informática; eletrodomésticos; tênis; acessórios; ferramentas; livros e brinquedos. A maior diferença foi encontrada em um modelo de conjunto de teclado e mouse sem fio, cujo preço varia de R$ 120,90 a R$ 292,25.

Outras grandes variações também foram encontradas em livros, com diferença de 134,22% nos preços; furadeira e parafusadeira, com 129,72%; e ventilador, com 114,70%. Produtos como geladeira, microondas, fogão, brinquedos e TVs também tiveram diferença significativa nos preços.

Com tendência de alta de compras eletrônicas, o Procon Goiás faz orientações aos consumidores para evitar prejuízos e fraudes na hora das compras. Uma dica é pesquisar o preço com antecedência e estar atento às cobranças de frete. Além disso, também é importante verificar o fornecedor, CNPJ, endereço físico, contato e reputação na internet.

Outra medida para evitar golpes é não revelar informações pessoais, como senhas e dados de cartão de crédito, além de não realizar compras em computadores compartilhados. É importante também checar a segurança do site e se ele possui canais de atendimento.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor também pode desistir da compra eletrônica em até sete dias, independente do motivo. Outra dica é exigir a Nota Fiscal, caso precise formalizar alguma reclamação ou exigir direitos.

O Procon Goiás ressalta que denúncias podem ser feitas pelo 151 (Goiânia) ou (62) 3201-7124 (interior) e Procon Web.