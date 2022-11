Câmara Municipal de Goiânia aprova projeto para prevenir abandono escolar

Foi aprovado, em segunda votação na Câmara Municipal de Goiânia, o projeto de Lei 420/2021, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar. A sessão foi realizada na manhã desta quinta-feira (24/11).

De autoria do vereador Ronilson Reis, a matéria visa implementar as diretrizes e ações para realizar a Política de forma integrada e sob a coordenação do Poder Executivo.

Conforme previsto no projeto, o abandono escolar é quando o aluno deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte. Já a evasão escolar é quando o aluno abandona a escola e não dá continuidade aos estudos.

Projeto que combate o abandono escolar

De acordo com o projeto, a prevenção ao abandono e evasão escolar é importante para o desenvolvimento pessoal e social de crianças, podendo lhes proporcionar um futuro melhor.

A política de prevenção consiste em desenvolver programas, ações e articulações entre órgãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que visem o desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno durante o ano letivo.

Outro objetivo é aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, de seus planos futuros e do seu ambiente estudantil. Além de promover atividades que aproximem os alunos e estreitem seus vínculos.

O projeto ainda prevê medidas de prevenção e conscientização sobre assédio moral, bullying e combate à gravidez precoce.

